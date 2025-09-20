Lazio, Dele-Bashiru in dubbio per il derby: Sarri chiarisce le sue condizioni

Attesa per Dele-Bashiru. Ieri il centrocampista nigeriano ha lamentato un piccolo dolore fisico, a due giorni dal derby della Capitale contro la Roma. Proprio sulle sue condizioni ne ha parlato il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia. Di seguito le sue dichiarazioni: "Dele-Bashiru aveva un piccolo dolorino, gli era venuto a freddo la mattina. È stato fatto un controllo cautelativo, è risultato negativo. Oggi dovrebbe essere dentro. Non lo se dall’inizio, se Dele va benissimo oggi può partire titolare".

