Roma, Tsimikas in vantaggio su Angelino per il derby. E occhio a Pellegrini...
RASSEGNA STAMPA - La nuova mossa di Gasperini in vista del derby. Salgono le quotazioni di Tsimikas per giocare dal primo minuto, come riportato da Il Corriere dello Sport. L'allenatore della Roma, infatti, starebbe pensando di schierare l'ex terzino del Liverpool contro la Lazio al posto di Angelino sulla sinistra.
Ma le novità potrebbero anche non finire qui. Proprio nella stracittadina, infatti, Lorenzo Pellegrini prova a prendersi la maglia da titolare, come successo lo scorso gennaio. Con l'assenza di Dybala, il numero 7 potrebbe tornare a giocare sulla trequarti.
