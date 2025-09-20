Bianchi: "Lazio - Roma, una rivalità imparagonabile". Su Gasperini e Sarri...

RASSEGNA STAMPA - Ottavio Bianchi parla del derby della Capitale. L'ex tecnico giallorosso, ai taccuini de Il Corriere della Sera, ha parlato della rivalità tra Lazio e Roma e della prima stracittadina della stagione. Queste le sue parole: "Posso dire di non aver mai perso (ride, ndr.), poi ho il ricordo dell’attesa spasmodica che c’era in città. Il dualismo che c’è tra la Roma e la Lazio non c’è in nessun’altra città. È una rivalità imparagonabile. Gasperini e Sarri? Hanno due filosofie differenti, sono due bravi allenatori e fanno giocare le squadre secondo gli interpreti che hanno. Anche Guardiola ha cambiato il modo di giocare. Sono entrambi bravi a sfruttare al meglio le qualità dei loro giocatori, per ottenere il massimo dei risultati".

