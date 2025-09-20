Strootman provoca sul derby: "Laziali, non la prendete a male: la Roma è più forte"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si avvicina il derby della Capitale, il primo tra Sarri e Gasperini sulle panchine di Lazio e Roma. Ai microfoni ufficiali del club giallorosso, l'ex centrocampista Kevin Strootman ha parlato proprio della stracittadina dell'Olimpico. Queste le sue parole: "Il derby? Stavolta lo vedrò sul telefono. Devo portare mia figlia ad un parco con altri bambini. Avevo preso questo impegno con lei e non posso rinunciare. Ma la seguirò, senza dubbio. E, secondo me, la Roma è più forte. Non se la prendano a male i tifosi avversari, è quello che penso, vedremo in campo".

