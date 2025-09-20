Lazio, una rosa in scadenza e da ringiovanire: il piano per il futuro

RASSEGNA STAMPA - Il tempo passa, l'età avanza, i contratti scadono. Il prossimo giugno sarà l'ultimo mese di Pedro, Vecino, Marusic, Hysaj, Basic, Fares e Kamenovic, che alleggeriranno il monte stipendi (possibile anche farlo già a gennaio) della Lazio. A quel punto ci sarà la possibilità anche di iniziare un progetto di ringiovanimento della rosa, così come scrive Il Corriere dello Sport.

Sarri infatti ha ereditato una squadra con 28,1 anni di media: Pedro è il più anziano, poi ci sono i trentenni Vecino, Marusic, Hysaj, Lazzari, Patric, Cataldi, Gigot e Romagnoli. In futuro scatterà un percorso di ricostruzione, favorito anche dalle scadenze nel 2027 di Gila, Romagnoli, Lazzari, Provedel, Patric, Cataldi, Cancellieri e Gigot.

Degli acquisti giovani sono stati già fatti come Provstgaard e Belahyane, i più recenti, o Rovella, Isaksen, Guendouzi e Mandas prima. Questo progetto, però dipenderà dallo sviluppo del campionato e da quanti faranno parte della nuova 'base' del tecnico biancoceleste. Bisognerà capire chi resterà, chi vorrà andare via o quantomeno vedere soddisfatte le proprie richieste. Certe situazioni andranno riviste e studiate, per poi intervenire a dovere.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.