Lazio, Sarri su Zaccagni: "È cresciuto. Può diventare un capitano importante"

Nella conferenza stampa della vigilia di Lazio - Roma, Maurizio Sarri ha speso anche delle parole sul capitano biancoceleste Mattia zaccagni. Queste le sue dichiarazioni: "Sta crescendo piano piano, anche lui ha subito un intervento in estate. Come uomo e maturità mi sembra cresciuto, può diventare un capitano importante".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.