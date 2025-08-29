Lazio, corsa contro il tempo per la lista campionato: gli ultimi dubbi di Sarri
RASSEGNA STAMPA - Settembre si avvicina e ed è tempo di prendere una decisione definitiva sulla lista campionato. Prima della gara con il Como erano stati esclusi momentaneamente Gigot e Isaksen, ma entro domani - sabto 30 agosto - la lista andrà confermata o aggiornata per la sfida contro il Verona. Dopodiché, con la chiusura del mercato, la lista sarà definitiva, con la possibilità di due soli cambi durante la stagione.
Per ora resta un problema numerico: oltre a Gigot, che, come scrive il Corriere dello Sport, sembra ormai fuori dai piani di Sarri, serve un altro taglio per passare da 18 a 17 over. L’indiziato principale è Basic, anche se Sarri valuta se tenerlo in rosa considerando che a dicembre potrebbe perdere Dele-Bashiru e Belahyane (non certo della convocazione per la Coppa d'Africa).
Resta in bilico Patric, ancora ai box per l’ennesimo stiramento: i continui stop lo penalizzano, anche se la sua uscita ridurrebbe a tre i centrali disponibili (Romagnoli, Gila e Provstgaard), con Marusic adattato in caso d’emergenza. Da qui al 1 settembre la Lazio dovrà trovare la quadra: risparmiare il più possibile e consegnare a Sarri una lista equilibrata in vista della ripartenza di gennaio.
