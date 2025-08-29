Lazio, Gila spegne 25 candeline: il messaggio della società - FOTO
29.08.2025 08:45 di Jessica Reatini
Giornata speciale quella odierna per il difensore della Lazio Mario Gila che spegne 25 candeline. La società ha quindi prontamente voluto fargli gli auguri con un post pubblicato sui social.
Uno scatto che lo ritrae "in posa" nella sua tipica esultanza e la frase: "Happy birthday, Mario", "Tanti auguti Mario".
