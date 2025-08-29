Lazio, Dia tra Verona e Coppa d'Africa: inizia il tour de force dell'attaccante

RASSEGNA STAMPA - Una vera e propria rincorsa, da qui a dicembre. Boulaye Dia ha un solo obiettivo: convincere mister Sarri e scalare le gerarchie che, al momento, lo vedono dietro al Taty Castellanos.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport l’attaccante vuole convincere il tecnico a dargli spazio e fiducia anche se, per farlo, non potrà approfittare dei momenti di sosta del campionato visto che partirà per la Coppa d’Africa. Il ct Thiaw lo ha già convocato per le prossime partite di qualificazione al Mondiale del 2026 e a meno di clamorosi ribaltoni farà lo stesso per la rassegna continentale.

La sua assenza durante il torneo avrà ovviamente delle ripercussioni nelle scelte del tecnico che, anche per questo motivo, ha deciso di tenere Noslin, unica vera alternativa a Castellanos.

Per questo Dia dovrà sfruttare tutte le occasioni che gli verranno offerte da qui a dicembre iniziando proprio dalla sfida dell’Olimpico contro il Verona. Con molta probabilità partirà ancora dalla panchina ma le gare contro il Verona evocano solo ricordi felici. Nella scorsa stagione andò a segno sia nella gara d’andata che in quella di ritorno chiudendo da MVP. Non solo, quando indossava la maglia della Salernitana proprio nel primo match giocato contro l’Hellas fu decisivo segnando il gol vittoria in pieno recupero.

Insomma quello di domenica sarà un test importantissimo per lui e per la squadra, chiamata a rialzare la testa dopo il ko di Como. Per tutti, vietato sbagliare.

