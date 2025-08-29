Lazio, Sarri studia il modulo anti Verona: Pedro rimane l'arma segreta

RASSEGNA STAMPA - Da Sarrismo a camaleontismo: il tecnico riparte dal 4-3-3, ma con il 4-2-3-1 pronto come variante. Una soluzione già testata a Como, ora con la novità di Pedro trequartista. A 38 anni lo spagnolo fatica da esterno, ma tra le linee può ancora incidere: assist, rapidità e fantasia per rifornire i centravanti. Baroni lo aveva già provato in quella posizione, Sarri gliel’aveva promesso: il momento sembra arrivato.

Pedro resta il simbolo della Lazio, jolly decisivo con i suoi 14 gol della scorsa stagione, di cui 9 da subentrato. Ha accettato il ruolo di riserva di lusso, spinto da pura ambizione e dalla voglia di vincere ancora. "Ora gioco 25 minuti e mi diverto", ammette, come scrive il Corriere dello Sport, consapevole dei propri limiti fisici ma con la stessa fame di sempre.

Il piano di Sarri è chiaro: solidità mentale prima dei moduli. Senza fame e motivazioni non si vince. Con il rientro di Rovella e il ballottaggio Dele-Bashiru–Belahyane, il Comandante vuole una squadra capace di adattarsi, soffrire e reagire. Dopo Como ha visto segnali positivi: meno rigidità, più apertura. Una nuova era può iniziare, aspettando Verona per la prova del nove.

