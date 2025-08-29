Calciomercato Lazio | Gigot ai saluti, Noslin in bilico: il punto sugli esuberi

RASSEGNA STAMPA - Nelle ultime ore di mercato la Lazio continua a lavorare sulle uscite. I riflettori sono su Noslin: con l’opzione Parma ormai sfumata, restano aperte le piste Feyenoord e Championship, senza escludere sorprese last minute in Serie A. Per Gigot, dopo l’interesse della Cremonese, si è fatto avanti anche il Cagliari, ma il difensore francese preferisce l’estero. Lo seguono Rizespor, altri club turchi, il Paok e non mancano sirene da Dubai e Qatar. L’ex OM, spiega Il Messaggero, lascerà comunque Formello e non si sta allenando proprio per evitare rischi di infortunio.

Situazioni più complicate per Hysaj e Basic: entrambi hanno contratti in scadenza ma stipendi elevati. La soluzione studiata è quella di un rinnovo con stipendio spalmato, per facilitare una cessione in prestito con obbligo di riscatto. Ultimi giorni caldi, tra trattative, incastri e manovre in extremis: l’obiettivo resta alleggerire la rosa e liberare spazio in vista di gennaio.

