Calciomercato Lazio | Insigne, incontro tra Lotito e l'agente: lo scenario

CALCIOMERCATO LAZIO - La pista che porta a Lorenzo Insigne non è ancora tramontata. Anzi. L'ex giocatore del Toronto è ancora svincolato, in attesa di notizie da Formello riguardo allo sblocco del mercato, almeno per quanto concerne i giocatori senza contratto. Su di lui si sono mossi alcuni club italiani, tra cui l'Udinese, come riporta Alfredo Pedullà però Insigne ancora non ha dato apertura a questa ipotesi e ad altre soluzioni italiane. Insigne aspetta la Lazio, vorrebbe tornare a lavorare con Maurizio Sarri ed è disposto ancora ad aspettare. Nei giorni scorsi, in quel di Cortina, c'è stato un incontro tra l'agente del giocatore e Claudio Lotito per capire i margini di manovra dell'operazione e se la Lazio avrà modo di operare quantomeno sugli svincolati tra settembre e ottobre. Altrimenti ogni discorso verrà rimandato a gennaio, sempre che Insigne sia disposto ad aspettare fino alla prossima sessione di calciomercato.

