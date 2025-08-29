UFFICIALE - Fenerbahce, esonerato Mourinho: l'annuncio del club
Altro esonero per José Mourinho. Il Fenerbahce ha deciso di sollevare dal suo incarico il tecnico portoghese, decisiva l'eliminazione dalla Champions League per mano del Benfica, con conseguente retrocessione in Europa League. Di seguito il comunicato del club turco.
