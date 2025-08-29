Italia, Gattuso pronto al debutto: i possibili convocati del ct

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Manca sempre mano alle convocazioni del nuovo ct dell’Italia Gattuso in vista del doppi impegno della Nazionale contro Estonia e Israele.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a Coverciano, domenica prossima, sono attesi circa 27/28 azzurri. Tonali in dubbio visto l’infortunio con la maglia del Newcastle mentre una chance concreta ce l’ha Federico Chiesa dopo una buona partenza in Premier con la maglia del Liverpool.

Tra gli esterni sono sicuri di un posto il capitano della Lazio Mattia Zaccagni, Politano e Orsolini che potrebbero essere sufficienti vista l’abbondanza di attaccanti con Kean che può allargarsi unito a Retegui, Scamacca e Pio Esposito. Lucca è in preallarme mentre Koleosho dovrebbe rimanere in Under 21 a meno di emergenze.

Tanti i nomi per la difesa: oltre a Buongiorno, Bastoni, Calafiori e Leoni dovrebbero esserci tre tra Mancini, Coppola, Gatti e Comuzzo. In porta ci sarà ovviamente Donnarumma con Vicario e Meret in vantaggio nel ruolo di vice.

