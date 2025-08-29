Lazio, tutto pronto per l'esordio all'Olimpico: via al sondaggio per scegliere il brano d'ingresso

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Cresce l’attesa in vista dell’esordio casalingo della Lazio in questa stagione. La squadra di Sarri sfiderà il Verona nella gara in programma domenica 31 agosto alle 20.45 per la quale sono ben 37.000 i tifosi che hanno rispondo presente.

Tra le novità di questa stagione c’è anche quella del cambio della musica che accompagnerà l’ingresso dei giocatori in campo per il riscaldamento. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport la società ha infatti coinvolto i tifosi proprio per scegliere quella che sarà la colonna sonora della stagione. Con un Contest postato sulla pagina Instagram dal titolo "Pick our warm-up music" sono state messe a disposizione quattro opzioni: “American Idiot" dei Green Day, “Rock 'n' Roll Star” degli Oasis, “Thunderstruck” degli AC/DC e “Vertigo” degli U2. Oggi chiuderà il contest e si scoprirà, quindi, quale sarà il brano che aprirà le gare casalinghe della Lazio.

