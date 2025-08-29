Lazio, un 2025 all'insegna dell'anonimato: urge cambiare rotta, altrimenti...

La debacle di Como ha confermato un trend che fa spavento e che finora è stato probabilmente sottovalutato. In riva al lago, infatti, è arrivata un’altra sconfitta, la quinta in campionato nel 2025, la nona considerando tutte le competizioni. Un dato rilevante perché certifica come l’anno in corso, finora, sia stato per la Lazio molto complicato e che probabilmente certifica il livello della squadra. Il 2025 laziale è il manifesto dell’anonimato, in campionato e non solo. In Serie A, finora, i biancocelesti hanno giocato 21 partite, collezionando 30 punti complessivi, frutto di sette vittorie, nove pareggi e cinque ko. La media punti dice 1.42 a partita, proiettata sulle 38 gare fa 54 punti, uno score con cui nello scorso campionato si sarebbe chiuso al nono posto, davanti al Como (49). Ma la squadra di Fabregas, allora, pagava un girone d’andata d’adattamento alla Serie A e nel frattempo si è ulteriormente rinforzata, come ha ben dimostrato la sfida di domenica scorsa.

La Lazio rende da mesi come una squadra da nono-decimo posto, lontanissima da altre realtà. La Roma, per fare un esempio, nelle 21 gare giocate nel 2025 ha totalizzato 52 punti, ben 22 in più dei biancocelesti. Il Napoli 14 in più, così come l’Inter, mentre la Juve si issa a +11 rispetto alla Lazio. Il problema è che nessuna delle prime dieci dello scorso campionato, nell’anno in corso, ha fatto peggio della Lazio. Il Como è a +4 sui capitolini, così come Bologna, Atalanta e Fiorentina; mentre il Milan è a +6. La Lazio fa meglio di Genoa (cinque punti in più) e Torino (sei punti in più). Ma è comunque costretta a un limbo preoccupante. Per questo contro il Verona serve necessariamente una sterzata, un cambio di rotta che rompa un andazzo fatto di poche gioie e tanti interrogativi, perché il trend finora è stato questo, prolungarlo significherebbe certificare uno stato di cose mortificante per la Lazio e per i suoi tifosi.

