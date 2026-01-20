Lazio, Dia e Basic tornano col Lecce: le condizioni
Archiviato il Como, per la Lazio di Sarri è già tempo di pensare al Lecce in programma sabato sera ore 20.45 al Via del Mare. Come riporta il Corriere dello Sport, un match che farà ritrovare all'allenatore Toma Basic e Boulaye Dia, dopo aver rivisto già ieri Fisayo Dele-Bashiru, tra i convocati in tempi record sebbene abbia giocato interamente la finale per il terzo e quarto posto vinta ai rigori dalla sua Nigeria contro l'Egitto.
Toma dovrebbe aver recuperato dall'infiammazione all'adduttore: è rimasto fuori solo a livello precauzionale e riprenderà ad allenarsi in gruppo.
Rientra oggi dalla Coppa d'Africa Dia. Fra gli indisponibili c'è sempre Gigot (ieri in tribuna), che potrebbe salutare la Lazio in questa sessione.