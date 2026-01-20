Lazio - Como, Fabbri non riesce a gestirla: le valutazioni dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - Gara a senso unico quella tra Lazio e Como all'Olimpico, eppure l'arbitro Fabbri non è riuscito a gestirla. Tanti i dubbi e gli errori: il rigore per il Como su fallo di Taylor era chiarissimo anche live, ma ha dovuto aspettare di venire richiamato al VAR prima di convalidarlo, poi il gioco è andato avanti per diversi secondi dopo che Cancellieri e Valle hanno sbattuto la testa e infine troppo nervosismo in generale, come dimostra la spinta dello stesso Valle a Rovella a partita ormai conclusa.
Questi i voti dei quotidiani:
Corriere dello Sport: 5
Gazzetta dello Sport: 5
Messaggero: 4
