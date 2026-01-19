Lazio, l'Olimpico non è più un alleato: trend negativo tra le mura amiche
RASSEGNA STAMPA - La Lazio stasera va a caccia di una vittoria che all’Olimpico manca da quasi due mesi: l’ultimo successo casalingo risale infatti al 23 novembre contro il Lecce. Un digiuno che pesa, anche alla luce di un dato più ampio: dalla scorsa stagione, sottolinea il Corriere dello Sport, i biancocelesti sono la squadra che ha pareggiato più partite in casa in Serie A, ben 13 su 29 gare complessive (a cui si aggiungono 11 vittorie e 5 sconfitte).
Il trend negativo è confermato dall’attualità: tre pareggi nelle ultime quattro sfide interne, con una sconfitta a interrompere una striscia che ha rallentato il passo in classifica. Allargando il confronto ai Top 5 campionati europei, solo il Rayo Vallecano ha fatto peggio nello stesso periodo con 14 pareggi casalinghi, mentre a quota 13 c’è anche il Crystal Palace in Premier League.
Il quadro diventa ancora più preoccupante se si analizzano i big match. In questo campionato la Lazio ha raccolto appena due punti in sei gare contro squadre che, a inizio giornata, occupavano le prime sei posizioni: due pareggi e quattro sconfitte. Ancora più allarmante il dato offensivo, con un solo gol segnato a fronte di sette reti incassate. Numeri che suonano come un campanello d’allarme: l’Olimpico deve tornare a essere un fattore, non il luogo delle occasioni sprecate.