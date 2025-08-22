Lazio, la società ancora alla ricerca dell'erede di Olympia: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Poco più di 24 ore e per la Lazio si alzerà il sipario sulla nuova stagione di Serie A. La squadra guidata da Sarri è pronta a scendere in campo con la società a lavoro non solo per cercare di risolvere la questione mercato, in vista di gennaio, ma anche per donare ai tifosi l’erede di Olympia.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport la Lazio è ancora alla ricerca di una nuova aquila da quando Juan Bernabé è stato licenziato lo scorso gennaio. Nei primi mesi si era parlato di Monica, di Tolfa, ma le trattative sembrano non essere andate in porto.

La Lazio ha comunque una serie di alternative ancora in ballo tra cui una in fase avanzata. L’obiettivo è di trovare una nuova aquila il prima possibile e chissà che non si riesca a farlo già per la prima gara casalinga della Lazio, in programma all’Olimpico il 31 agosto contro il Verona.

