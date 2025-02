Lazio, Lotito: "Ritiro? Siamo stati bistrattati, stiamo valutando l'idea di..." - VIDEO

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

A margine dell'evento, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti in merito alla questione del ritiro. Queste le parole: “Ritiro? Da qui al 31 marzo, siamo al 15 di febbraio. Lo scorso anno siamo stati bistrattati e nonostante abbiamo portato un arricchimento al territorio con la nostra presenza, abbiamo creato un clima di affiatamento e disponibilità da parte della squadra. Quest’anno abbiamo ricevuto un atteggiamento ostile da parte dell’amministrazione, la Lazio ha uno dei centri sportivi più grandi d’Italia e ha la possibilità di poter organizzare ritiri al proprio interno: ha tanti campi, piscine, palestre, settore medico. Stiamo valutando se continuare nell’andare in altri posti lontano da Formello dove tra l’altro c’è un microclima ventilato, rispetto a altri dove non si respira. è una valutazione che dobbiamo fare e non la stiamo facendo ora che abbiamo cose più impellenti”.

“Stadio? Abbiamo avviato l’iter. Per quanto concerne l’Academy siamo avanti: prevede 7 campi, la foresteria, la scuola e la chiesa fondamentale. Abbiamo già costruito un nuovo ristornate e un bara, anche un negozio in zona. E poi abbiamo avviato l’iter burocratico per lo stadio. Deve essere avviata la conferenza dei servizi, siamo allo studio dei documenti di prefattibilità. Lo stadio così come lo abbiamo concepito è un bene per tutta la città e non solo per i laziali. Un investimento di 140 milioni di euro di cui beneficeranno gli abitanti del quartieri. Toglieremo il disastro attuale dal punto di vista estetico e strutturale, miglioreremo l’acustica, pianteremo delle piante per incrementare il verde, strade che avranno la capacità di ridurre le temperature e l’inquinamento. Tutto attraverso un team di esperti del La Sapienza che della Terza Università di Roma, abbiamo massimi esperti. Sono fiducioso, salvaguarderemo la storia di quello stadio nato per il calcio. Lo vogliamo adibire a stadio del calcio con tutte queste migliorie senza snaturare l’aspetto architettonico dei Nervi. Il nipote è contento e soddisfattissimo di questo. Stiamo lavorando con la logica di fare l’interesse della collettività e non solo della Lazio".

"Il rinnovo di Pedro? Non riesco a capire perché si parla sempre dei rinnovi o del prezzo dei giocatori. Questa società è gestita da Lotito che ha assunto l’onere e l’onore di rappresentarla per gestirla nel migliore dei modi, a tutela degli interessi esclusivi del club. Deciderà Pedro se continuare o meno, la società è a disposizione per trovare la soluzione migliore. Quando ho posto il problema hanno tutti riso, a giugno tutti contro di me perché ho portato Baroni e giocatori sconosciuti. Io adesso ho avuto offerte superiori a 50milioni per alcuni giocatori e non mi pare di aver venduto nessuno, anzi. Ho comprato giocatori. Faccio le cose come vanno fatte. Voglio che il club competa a livello internazionale. Falconiere? Stiamo lavorando per risolvere questo problema. Lui è asserragliato lì dentro perché non vuole uscire, quello che è successo è vergognoso e tra l’altro lo aveva già fatto col Benfica. Derby in Europa? Intanto noi siamo qualificati, loro ancora devono qualificarsi. Poi vedremo” .

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE