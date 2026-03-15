Lazio - Milan, le probabili formazioni: Provstgaard in vantaggio, c'è Patric
Seconda gara di fila all'Olimpico. Dopo il Sassuolo, la Lazio ospita il Milan di Allegri. In difesa, di fronte a Motta tra i pali (Provedel si è operato alla spalla, stagione finita), è in dubbio Romagnoli per un problema al polpaccio: è quindi in vantaggio Provstgaard per fare coppia al centro con Gila; sulle fasce, invece, vanno verso la conferma sia Marusic a destra che Nuno Tavares (più di Pellegrini) a sinistra. A centrocampo è out Cataldi, tornerà dopo la sosta. Il suo posto in regia lo prenderà di nuovo Patric. Non ci sarà nemmeno Basic, fermo ormai da un mese per un problema all'adduttore. Per completare il terzetto con Taylor ci sarà Dele-Bashiru, in vantaggio su Belahyane. Pochi dubbi in attacco, con Isaksen, Maldini e Zaccagni ancora titolari nel tridente. Più indietro Noslin, Pedro, Dia e Cancellieri, che sperano in una maglia dall'inizio.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Pedro, Ratkov, Dia. All.: Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupiñán; Pulisic, Leão. All.: Allegri.