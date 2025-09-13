Lazio - Roma | Due difensori salteranno il Derby: tutti i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri ritrova tutta la sua rosa dopo la pausa nazionali, esclusi ovviamente gli infortunati. Infatti, contro il Sassuolo saranno assenti sia Patric che Lazzari, con Vecino che è da valutare. I due difensori non sono ancora pronti al rientro e secondo Il Messaggero solo dopo il Derby potranno tornare agli ordini di Sarri.
