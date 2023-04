Lazio-Torino, marea biancoceleste all'Olimpico: il numero dei presenti cresce ancora

Cresce in continuazione il numero dei tagliandi venduti per Lazio-Torino. Match fondamentale in chiave Champions per la squadra di Sarri che, come sempre, sarà accompagnata dal suo splendido pubblico. Fino a ieri si contavano circa 43 mila spettatori, qualche ora fa si è arrivati a 46 e adesso a 48 mila presenti. Sarà una vera e propria marea biancoceleste a colorare l'Olimpico e a spingere Milinlkovic e compagni verso tre punti fondamentali per la propria classifica. L'attesa sta per terminare, il popolo laziale è pronto.