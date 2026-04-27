Lazio, tre diffidati contro l'Udinese: chi rischia di saltare la Cremonese
27.04.2026 07:22 di Christian Gugliotta
Lunedì sera allo stadio Olimpico la Lazio chiuderà la 34esima giornata di Serie A affrontando l'Udinese. Reduce dal successo del Maradona sul Napoli e dalla semifinale vinta contro l'Atalanta, la squadra di Sarri vuole continuare la propria striscia positiva per provare a rincorrere l'ottavo posto e tenere il morale alto in vista della finale di Coppa Italia.
Nel match contro i friulani, però, alcuni giocatori dovranno prestare particolare attenzione ai cartellini. Cancellieri, Pedro e Taylor sono infatti diffidati e in caso di ammonizione salterebbero la successiva sfida di campionato contro la Cremonese.