PRIMAVERA - Lazio, che disastro! L'Empoli passeggia e ne fa 6 al Fersini

Quindici minuti da grande squadra, il vantaggio trovato, le occasioni sprecate per il raddoppio. Poi l'infortunio muscolare di Moro, uscito in lacrime e si è spenta la luce. La Lazio di Menichini capitola disastrosamente al Fersini, dove l'Empoli passa vincendo per 6-2. L'assenza di Furlanetto si fa sentire in porta, Gabriel Pereira si rende protagonista di una prestazione non eccellente e regala il gol della rimonta ai toscani, con un rinvio sbagliato sui piedi di Lipari. Ferrante prova a riaprirla al 79esimo, ma i biancocelesti tutti davanti alla ricerca del 3-3, subiscono in contropiede il 4-2 dei ragazzi di Buscè. In pieno recupero, una Lazio completamente in bambola concede anche il quinto e sesto gol, rendendo ancora più amara la sconfitta.

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 9ª giornata

Lazio - Empoli 2-6 (5' Franco, 16', 83' Ekong, 27', 72' Lipari, 79' Ferrante, 92' Klimavicius, 94' Donati)

Mercoledì 10 febbraio 2021, 15:00

Campo Mirko Fersini, Formello

LAZIO (4-3-1-2): Pereira; Novella (76' Mussolini), Franco, Pica, Ndrecka; Bertini, A. Marino (76' Ferrante), Shehu; Guerini (60' Cerbara); Nimmermeer (60' Tare), Moro (14' Castigliani). A disp.: Peruzzi, Zappalà, Adeagbo, Zaghini, T. Marino, Nasri, Campagna. All.: Leonardo Menichini.

EMPOLI (4-3-1-2): Biagini, Donati, Viti, Siniega, Rizza; Fazzini, Asllani, Belardinelli; Baldanzi; Ekong, Lipari. A disp.: Fantoni, Riccioni, Degli Innocenti, Morelli, Rossi, Martini, Simic, Lombardi, Sidibe, Bozhanaj, Klimavicius, Pezzola. All.: Francesco Spano.

Arbitro: Alberto Ruben Arena (sez. Torre del Greco)

Ass.: Croce – Orlando Ferraioli

Ammoniti: Rizza (E), Ndrecka (L).

FINE SECONDO TEMPO

94' - Lazio già neglio spogliatoi. L'Empoli sigla anche il sesto gol: assist di Klimavicius e tap-in vincente di Donati, che raccoglie tutto solo in area.

92' - Quinto gol dell'Empoli. Gioca in scioltezza la squadra di Buscè, con la Lazio completamente in bambola: Fazzini con un filtrante mette Klimavicius davanti alla porta, tutto facile per l'attaccante dei toscani metterla dentro.

90' - 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro.

86' - Rossi, Sidibe e Riccioni, al posto di Baldanzi e Rizza nell'Empoli.

83' - Gol dell'Empoli! La Lazio tutta davanti alla ricerca della rete del pareggio. Un rinvio della difesa toscana mette in moto Ekong, che può involarsi in solitaria verso la porta di Pereira e batterlo con un piazzato.

79' - GOOOOOOLLLL!!! La riapre Ferrante. Passaggio in profondità che pesca il neo-entrato biancoceleste, che piazza il pallone alla destra di Biagini, dall'interno dell'area.

76' - Cambia ancora Menichini: Mussolini e Ferrante al posto di Novella e Marino.

72' - Terzo gol dell'Empoli. Azione confusa in area, dopo un tiro deviato di Belardinelli, Lipari è ancora il più lesto a intervenire e buca Pereira.

67' - Giallo per Ndrecka che strattona Ekong.

66' - Dentro Pezzola e fuori Viti. Primo cambio per l'Empoli.

64' - Occasionissima per l'Empoli con Ekong che si smarca bene in area, poi fortunatamente calcia alto.

63' - Primo ammonito del Match, è Rizza dell'Empoli.

60' - Cambia Menichini: Tare e Cerbara dentro al posto di Nimmermeer e Guerini.

57' - La Lazio chiede con insistenza un calcio di rigore. In scivolata il numero 6 dell'Empoli colpisce nettamente con la mano il pallone in area. L'arbitro Arena non se ne accorge, così come il suo assistente. La Lazio può recriminare.

51' - Lazio più aggressiva, ma gli spazi sono pochi per sorprendere l'Empoli.

47' - Lazio pericolosa! Biagini fuori dai pali, Guerini prova a sorprenderlo, ma il portiere con una parata plastica respinge.

46' - Si riparte, stavolta è la Lazio a batttere.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+1 - Finisce qui il primo tempo fra Lazio ed Empoli. Ottima Lazio per 15 minuti, poi dopo l'uscita di Moro si è spenta la luce.

45' - Un minuto di recupero concesso dall'arbitro Arena. Ci si aspettava qualcosa in più visto l'infortunio di Moro.

40' - Ottima giocata di Shehu, Guerini è bravo a spostare il pallone e a conquistarsi un calcio di punizione dai 25 metri.

38' - Lazio in difficoltà, Empoli ordinato e organizzato che concede pochissimo ai biancocelesti.

35' - Conclusione dalla distanza di Asllani insidiosissimo. Pallone che esce di un soffio.

32' - Prova a reagire la Lazio, dopo 15 minuti di totale controllo Empoli.

27' - Empoli in vantaggio. Che errore di Gabriel Pereira! Il portiere biancoceleste rinvia corto in area, regalando il pallone a Lipari, che prende la mira e mette nell'angolino.

24' - Buon intervento di Gabriel Pereira sul tiro di Asllani, che scende all'improvviso. Pallone in corner.

21' - Scontro in campo fra Nimmermeer e Viti, entrambi a terra. Niente di grave per entrambi.

16' - Pareggio dell'Empoli. Palla filtrante in area di Donati, Ekong è il più veloce ad arrivare sul pallone e a mettere in rete.

14' - Fuori Moro e dentro Castigliani.

13' - Problemi fisici per Raul Moro che esce in lacrime dal campo per un problema muscolare. Sfortunatissimo lo spagnolo che era appena rientrato.

11' - Ancora Franco vicino al gol. Cross teso basso, il difensore è il più lesto a intervenire. Il pallone esce di un sofffio alla destra del palo.

6' - Ripartenza veloce della Lazio, Raul Moro va da solo, si presenta in area, il tiro dello spagnolo deviato in angolo.

5' - GOOOOOOOOOOOOLLL!!! La sblocca subito la Lazio con bomber Franco. Corner di Bertini, la difesa dell'Empoli respinge male sui piedi del difensore biancoceleste che in girata batte Biagini.

1' - Partiti! L'Empoli dà il via alla sfida.

PRIMO TEMPO - Riecco il campionato Primavera, riecco Raul Moro. Menichini può sorridere per il ritorno dell'attaccante spagnolo. Chance per Guerini dal primo minuto, Castigliani va invece in panchina. In porta Gabriel Pereira sostituisce Furlanetto, Shehu si sistema a centrocampo al posto di Czyz. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Lazio-Empoli, gara valida per la 9a giornata del campionato Primavera 1.