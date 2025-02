RIVIVI DIRETTA - Lazio, Baroni: "Provedel rimane il titolare. Noslin? Devo alleggerire la pressione"

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

CONFERNZA STAMPA VENEZIA LAZIO | La Lazio non va oltre lo 0-0 contro il Venezia. Un risultato deludente per la formazione biancoceleste, che ha subito la determinazione degli avversari, che spesso e volentieri hanno avuto la chance di portarsi in vantaggio. Nulla da fare per la squadra di Baroni, che conquista un solo punto al termine del 26° turno di campionato, con le maggiori possibilità che sono arrivate dai piedi degli avversari. Tra poco mister Baroni e un calciatore analizzeranno la partita del Penzo: seguila live su Lalaziosiamonoi.it.

Quanto è deluso dal risultato, dalla prestazione?

"Siamo dispiaciuti per il risultato, è un'occasione persa. Però abbiamo trovato un avversario di grande veemenza, è stata una gara sporca, non ci hanno permesso di prendere ritmo. Siamo stati offensivamente un po' appannati, non siamo riusciti ad entrare nel ritmo. Abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Dia, se fosse entrata magari stavamo commentando un'altra partita. La squadra ha dimostrato grande solidità. Ci prendiamo questo pari, abbiamo subito il tempo di pensare alla prossima gara".

La Lazio va in difficoltà se la partita si sporca: è questo un limite?

"Per come giochiamo non siamo una squadra fisica, è normale che questo tipo di gara. Campo piccolo, grande pressione, ci vuole anche una giocata importante, l'abbiamo provata, l'abbiamo anche trovata. Per me è mancato solo quello: offensivamente un po' di ritmo. Dobbiamo recuperare energia, tra due giorni rientriamo in campo in una competizione a cui comuque teniamo. Usciamo con un pari che non ci soddisfa a pieno, questo certamente, ma per come s'era messa la partita, ce lo prendiamo".

Mandas?

"Provedel è nei primi 10 con più minutaggio nel campionato italiano, rientra nella logica di una rotazione. Lui si prende un po' di spazio per recuperare energia mentali e fisiche, ma rimane il nostro portiere titolare".

Dele Bashiru?

"Esprime le migliori prestazioni quando ci sono spazi. Qui non ce n'erano. Il Venezia ha alternato prese alte a una difesa molto bassa, c'era tanta pressione. Questa squadra ha sempre funzionato col 4-2-3-1, ci mancava Rovella che per noi è un giocatore fondamentale. Sono contento per l'ingresso di Reda (Belahyane, ndr), che ha fatto una gara ordinata. Devo allegerire un po' la pressione su Noslin, deve stare calmo e lavorare. Castellanos è il nostro centravanti, ma ho grande fiducia in tutti gli uomini della mia squadra".

Ultimamente avete lavorato di più, aumentato i carichi?

"La squadra ha corso, è stata bene, un po' meno brillante ma credo sia stato causato dalla partita che ha fatto il Venezia, in un campo a cui questi giocatori non sono abituati".

Castellanos: senza di lui solamente due punti conquistati...

"Qualcosa dobbiamo modificare per andare incontro alle caratteristiche di giocatori che sono diversi, questo è sicuro".

Provedel, la rotazione arriva in un momento un po' particolare...

"Nell'ottica di una rotazione, credo sia funzionale nel recuperare delle energie, sia fisiche che nervose. Lo ridico: rimane il portiere titolare. Le scelte le prendo io, ho senz'altro parlato con Provedel ma parlo con tutti. L'obiettivo è quello che ho detto prima: recuperare per rientrare in porta".

Dalla prossima partita torna Provedel?

"Volete sapere la formazione titolare?"