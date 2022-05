Ancelotti, la Champions e la Conference League: il meme che spopola sui social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Real Madrid e Liverpool si contendono la Champions League nella notte che di fatto conclude la stagione del calcio europeo. Ancelotti e Klopp si sfidano per conquistare la massima competizione continentale per club. Una sfida attesissima tra due dei club più titolati d'Europa. Il mister delle merengues è stato anche protagonista involontario della giornata. Da questa mattina, infatti, un meme sta spopolando sui social di fede biancoceleste. Si vede Ancelotti nell'allenamento della vigilia e la frase che accompagna l'immagine recita: "Ok, non sarà la Conference, ma è pur sempre ' na finale". Il meme de Le Più belle frasi di Osho è un chiaro riferimento ai festeggiamenti dei tifosi della Roma per il successo di Tirana nella nuova competizione voluta dalla Uefa. Festeggiamenti che hanno paralizzato la città per poco più di 24 ore tra pullman scoperto, file e bandiere. Chissà cosa accadrà a Madrid o a Liverpool per festeggiare una Champions...