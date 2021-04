Lazio - Benevento, la società scherza su Immobile: "Sono (almeno) 150 in Serie A" - FOTO

Finalmente Ciro Immobile due mesi dopo torna a gonfiare la rete nella gara tra Lazio e Benevento. Il numero 17 ha firmato il 2-0 e raggiunto così quota 150 gol in Serie A visto che la prima rete alla fine è stata assegnata come autogol a Depaoli. All'inizio il gol era stato dato proprio al bomber biancoceleste e solo in seguito la Lega ha cambiato la sua decisione. La Lazio sui suoi profili social dopo il raddoppio ha così scherzato così in un tweet: "Nel dubbio Ciro Immobile ne ha segnato un altro: sono (almeno) 150 in Serie A!".

