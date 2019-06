Lazio, scambio di maglie tra Strakosha e Felipe Anderson

Capita di ritrovarsi al di fuori del calcio, anche dopo che si è cambiato casacca. È quanto successo a Thomas Strakosha e Felipe Anderson, incontratisi in vacanza ad Atene. Il portiere della Lazio e l'ex ala biancoceleste hanno postato sui social la foto di uno scambio di maglie: quella da estremo difensore laziale per Felipe Anderson, quella del West Ham per Strakosha. Un'amicizia, quella tra i due, certificata ancora di più dalla didascalia usata nel post pubblicato dal numero 1 biancoceleste: "Mio fratello da una madre diversa".