Calciomercato Lazio | Raul Moro, il Valladolid aspetta: ecco cosa frena il riscatto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - "Entro sabato decideremo" aveva detto lo scorso venerdì il direttore sportivo del Real Valladolid, Domingo Catoira, facendo riferimento al riscatto accordato con la Lazio per Raul Moro. L'ex Primavera biancoceleste in questa stagione ha fatto molto bene, dando un importante contributo al ritorno del club andaluso in Liga. Secondo quanto scrive il portale spagnolo Marca, da parte della società ci sarebbe l'intenzione di pagare i 2,5 milioni di euro accordati per il riscatto del calciatore, ma prima sarà necessario fare il punto della situazione da un punto di vista economico. Da Pucela, infatti, ritengono la cifra abbordabile ma sono ancora in attesa di conoscere il limite salariale che avranno per affrontare il mercato estivo. La Federazione spagnola, infatti, non ha ancora fornito informazioni ai propri tesserati, motivo per cui diventa complicato per ora delineare un piano di mercato. Si tratta, però, di una corsa contro il tempo che rischia di compromettere la trattativa. Oggi, a mezzanotte, scadrà infatti l'accordo del prestito tra le due società. Da domani Raul Moro tornerà ufficialmente alla Lazio e a quel punto decadranno anche i 2,5 milioni accordati con il club capitolino per il riscatto che avrà la possibilità di chiedere qualsiasi cifra desideri. Un dettaglio che da una parte potrebbe influire poco, magari equilibrando la richiesta con i precedenti accordi, dall'altra potrebbe spingere il club ad alzare la posta vista l'importanza del classe 2002.