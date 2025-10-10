Albania, Hysaj verso la storia: può agganciare il record di presenze di un ex Lazio
Domani, sabato 11 ottobre, l'Albania scenderà in campo contro la Serbia nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. A disposizione del ct Sylvinho ci sarà anche il terzino della Lazio Elseid Hysaj che, se dovesse scendere in campo, aggancerebbe nella classifica all-time di presenze della selezione rossonera un ex calciatore biancoceleste. Si tratta di Lorik Cana che,con 93 apparizioni complessive con Le Aquile, è il giocatore con più match disputati con l'Albania, primato che potrebbe presto passare a Hysaj.
