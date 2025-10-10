Calafiori: "Non riesco a vedere l'Italia fuori dai Mondiali. Stiamo lavorando bene"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia di Italia - Estonia, Riccardo Calafiori è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ai quali ha parlato del lavoro svolto fin qui dalla Nazionale con Gattuso, sottolinenaod l'importanza di qualificarsi ai Prossimi Mondiali. Queste le sue considerazioni: "Stiamo lavorando bene, con tanta intensità e devo dire che non me lo aspettavo. Spero che questa cosa ci possa aiutare tanto, anche perché a livello internazionale sono tutte un po' rognose le squadre da questo punto di vista. Rispetto alla gara contro Israele dobbiamo riconoscere un po' di più le situazioni di pericolo e questo vale anche per me, mi ci metto dentro".

"Perché l'Italia non può non andare al Mondiale? Perché siamo l'Italia. Non riesco a vedere l'Italia fuori dai Mondiali, mi è dispiaciuto le ultime due volte che siamo finiti fuori, cercheremo di fare tutto il possibile".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.