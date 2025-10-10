Rabiot-De Siervo e la polemica Australia: le parole di Sarri

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato anche della decisione della Lega di Serie A di giocare la sfida di campionato tra Milan e Como in Australia soffermandosi, soprattutto, sulle parole di Rabiot, che si è espresso contro questa scelta.

"Milan - Como in Australia? Ha ragione Rabiot, gli possono rispondere quanto vogliono. Tirare in ballo l’aspetto economico è stato brutto, è stata una brutta risposta. Lui è un ragazzo stupendo, è uno di quelli che va dentro a combattere. Se non ci fossero i giocatori, la Lega non avrebbe soldi".

