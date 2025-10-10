Lazio, Ballotta: "La classifica inizia a pesare. Bisogna puntare su..."

Ospite ai microfoni di Radiosei, Marco Ballotta ha ricordato i suoi anni alla Lazio e il suo legame con Eriksson, per poi dire la sua su come la squadra di Sarri potrebbe uscire da questo momento di difficoltà.

“La maggiore soddisfazione che ho avuto nella Lazio è derivata dall’intesa con Erikkson. Aveva piena fiducia nei miei confronti, anche quando non giocavo ascoltava i mie consigli. La fiducia è la cosa più importante che possa esserci. Poi tutto è legato ai successi e le nostre vittorie sono partite dal 3-0 di Coppa Italia con il Napoli. Da quella competizione è maturato un po’ tutto. Se non avessimo vinto la Coppa Italia le cose sarebbe potute andare in modo diverso".

"La Lazio di oggi, come squadra, l’unica cosa che può fare per uscire velocemente da questo momento è tornare a fare risultati. Serve calma per poi ripartire mentalmente, puntare sulle prestazioni per far saltare fuori tutti i valori. Qualcosa hanno fatto vedere, ma non sono ancora apposto. E’ normale che ora manchi tranquillità, la classifica inizia a pesare, è come se stessi partendo da un handicap”.

