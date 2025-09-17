Amoruso: "Derby non segue la logica. La Lazio ha perso dei giocatori..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Raggiunto dai microfoni di TMW Radio l'ex calciatore Lorenzo Amoruso ha analizzato questo inizio stagione di Lazio e Roma in vista del derby della Capitale in programma domenica 21 settembre alle 12.30.

"Se comincia a correre, farà risultati la Roma. Mi sembra strano che non vogliano puntare su Dovbyk, non è diventato un brocco da un anno all'altro. Per me è perfetto per Gasperini. Sicuramente se la Roma va sotto ritmo, diventa una squadra più prevedibile. La Lazio ha perso dei giocatori, non si è potenziata, è più complicato trovare soluzione così. Ora arriva il derby, ma non segue una logica", queste le sue parole.

