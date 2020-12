Bayern, Lewandowski: "La Lazio ha una rosa super, dovremo fare attenzione"

Il tema del giorno è sicuramente il sorteggio degli ottavi di Champions League che ha riservato alla Lazio la sfida al Bayern Monaco. In collegamento al Gala del Golden Boy 2020 Robert Lewandowski, secondo nella classifica della Scarpa d'Oro 2019-20 dietro a Ciro Immobile, ha parlato della squadra biancoceleste: "Con la Lazio sarà una sfida difficile. Sappiamo che ha giocato benissimo fino ad ora in Champions, forse meno in campionato, ma ci faremo trovare pronti". Sulla Serie A sfiorata: "Dieci anni fa sono stato molto vicino al Genoa, avevo visitato anche lo stadio ma decisi di giocare in una squadra che fosse in Champions e per questo scelsi il Borussia Dortmund. Credo sia stata la decisione giusta".

Il bomber polacco ha poi aggiunto ai microfoni di Sky Sport: "Per noi la gara con la Lazio sarà una sfida complicata contro una squadra con giocatori super in rosa. Dobbiamo prepararci bene. Il duello sarà interessante. La rispettiamo come squadra. Vogliamo continuare a vincere nei prossimi mesi e nelle prossime partite. Nonostante sia molto giovane, Haaland è incredibile, ha mostrato un grande potenziale e gioca già a grandissimi livelli".

