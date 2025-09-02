Bologna, Fenucci su Immobile: "Sono certo che recupererà velocemente"
Raggiunto dai microfoni di TMW Radio a margine dell'Assemblea di Lega svoltasi a Milano l'ad del Bologna Fenucci si è soffermato sul mercato e anche sull'infortunio di Immobile, out almeno per due mesi.
"Ciro recupererà velocemente. Aveva trovato subito spazio, ma la volontà è stata quella di costruire una rosa più ampia perché avremo dalle 51 alle 61 partite più le Nazionali, serviva avere una rosa all'altezza di tutte le competizioni".
