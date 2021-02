Bologna - Lazio, Mihajlovic spera nel rientro in gruppo di tre rossoblù: la situazione

Per Sinisa Mihajlovic non arrivano notizie confortanti in vista della sfida di sabato pomeriggio contro la Lazio. Takehiro Tomiyasu, che non ha saltato neanche un appuntamento in questa prima parte della stagione, è in dubbio per il match con i biancocelesti. Come riporta ilrestodelcarlino.it, il difensore giapponese è alle prese con un affaticamento muscolare che da due giorni lo tiene fuori. Si tratterebbe di una scelta precauzionale, che riguarderebbe anche Rodrigo Palacio che, sempre a causa di un lieve affaticamento, non si è mai visto in campo a partire dalla ripresa degli allenamenti. Oggi sarà il giorno della verità: se i due non avvertiranno fastidio, rientreranno in gruppo e saranno a disposizione del tecnico per la sfida di sabato. In caso contrario, Mihajlovic dovrà affrontare un vero rebus in una difesa che deve fare già i conti con l'assenza dello squalificato Hickey. Sempre più probabile, infine, l'assenza di Dijks, anche lui alle prese con un affaticamento muscolare: ieri l'olandese ha lavorato a parte, dopo aver saltato la trasferta al Mapei Stadium. Nel ruolo di terzino sinistro è stato provato Mbaye.

Manchester City, Guardiola: "Noi favoriti? Dopo Lazio - Bayern non lo penso più..."

Dramma per Alisson, il padre trovato senza vita: "È annegato nei pressi di una diga"

TORNA ALLA HOMEPAGE