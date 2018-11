Calciomercato Lazio, Galatasaray su Caicedo: a gennaio il possibile affondo

Si avvicina la finestra invernale del mercato. Come sempre accade, riprende vita il vortice di nomi. Alcuni giocatori della Lazio, in questo primo scorcio di campionato, si sono distinti. Uno di questi è sicuramente Felipe Caicedo, che ha dimostrato di sapersi ritagliare un posto in squadra attraverso il duro lavoro. Secondo quanto riportato dai media turchi, il Galatasaray avrebbe intenzione di avanzare una possibile offerta già a gennaio. Operazione difficile, anche perché Caicedo sta acquisendo con il tempo sempre più importanza nelle gerarchie di Inzaghi, partendo a volte anche da titolare al fianco di Immobile.