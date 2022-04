Calciomercato Lazio, piace Igor. Parla l'agente: "Mi hanno chiamato in tanti, ma lui..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i nomi accostati alla Lazio per la prossima sessione di calciomercato c'è anche quello di Igor della Fiorentina. Il centrale, dopo un avvio di campionato piuttosto complicato, è diventato una pedina fondamentale della squadra di Italiano. Del futuro del giocatore ha parlato il suo agente Marcelo Mascagni, intervenuto ai microfoni di ViolaNews.com: "A fine campionato parleremo con la dirigenza e faremo il punto della situazione. Vedremo se vogliono parlare di un rinnovo o di un prolungamento. Siamo tranquilli, c'è già un contratto lungo con scadenza 2024". Il procuratore ha parlato dei diversi club interessati al classe '98: "Mi hanno chiamato in tanti per chiedere informazioni, specialmente dopo questo ultimo periodo. Già mi chiamavano prima per la sua qualità. Lui però è molto felice a Firenze e non viole andare via in nessun modo".

TORNA ALLA HOMEPAGE