Calciomercato Lazio, pres. Trabzonspor: "Non c'è necessità di vendere Yazici"

Il calciomercato della Lazio in questa fase ruota intorno a Milinkovic. Il ds Tare in ogni caso ha già individuato in Szoboszlai del Salisburgo e Yazici del Trabzonspor due piste per l'eventuale sostituzione. L'ungherese rappresenta la prima scelta, mentre sul turco è forte la concorrenza del Lille. Il presidente del club turco Ahmet Agaoglu, intervenuto in una trasmissione televisiva, ha fatto il punto della situazione sul suo centrocampista: "Yazici non ha ancora mostrato il suo vero valore. Lui, Abdülkadir Ömür e altri giovani rappresentano i nostri gioielli. Chiunque sia interessato a loro, che sono il nostro patrimonio più prezioso, deve presentare un'offerta adeguata. Finora questo non è successo, poi non so cosa avverrà nei prossimi giorni. Non abbiamo la necessità di incassare soldi, se avessimo voluto vendere lo avremmo fatto quando avevamo maggiori difficoltà economiche. I nostri giovani non sono soltanto dei giocatori, ma i rappresentanti del nostro progetto. L'eventuale cessione non può essere considerata come un normale trasferimento di un giocatore".

CALCIOMERCATO LAZIO, PARLA L'AGENTE DI SZOBOSZLAI

CALCIOMERCATO LAZIO, LA POSIZIONE DI MILINKOVIC

Pubblicato il 22 luglio alle 18.02