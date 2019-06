Calciomercato Lazio, Robben: "Prendo tempo per scegliere prossimo club"

Uno dei nomi più interessanti tra i giocatori disponibili a parametro zero è senza dubbio quello di Arjen Robben. L'olandese, svincolatosi dal Bayern Monaco dopo dieci anni, è stato accostato per il secondo anno consecutivo alla Lazio. Nei giorni scorsi in Germania si era parlato di un accordo con il Werder Brema, poi smentito. Lo stesso calciatore ha parlato alla tv olandese RTV Noord facendo chiarezza sul tema: "Non ho ancora deciso quale sarà il prossimo passo nella mia carriera. Questo diventerà chiaro a breve, voglio prendermi il tempo giusto per scegliere il prossimo club".

