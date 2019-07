Calciomercato Lazio, si lavora per il rinnovo di Cataldi: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Danilo Cataldi si conoscerà nei prossimi dieci giorni. Il centrocampista ha il contratto in scadenza con la Lazio nel 2020 e avrebbe voglia di proseguire l'avventura nel club del suo cuore, dove è cresciuto. Anche la società vorrebbe prolungare l'accordo perché ha apprezzato la crescita del ragazzo. Il numero 32 è maturato tanto sia in campo che fuori e Inzaghi ha apprezzato il suo farsi trovare sempre pronto. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, tutto si deciderà prima della partenza per Auronzo. Il diesse Igli Tare incontrerà Giuseppe Riso, agente del calciatore, per trovate la definitiva fumata bianca. C’è ancora una piccola distanza da colmare. L'entourage del giocatore chiede un milione di euro a stagione, mentre la Lazio offre poco meno. Un distanza non impossibile da colmare e su cui le parti dovranno lavorare. Danilo ha 25 anni e un futuro importante davanti e la società biancoceleste lo sa bene. I 18 mesi in prestito a Genoa e Benevento lo hanno migliorato sia come calciatore che come professionista. Arma in più è anche la possibilità di Cataldi di giocare in più ruoli. Oltre a quello di mezzala, infatti, il ragazzo di Ottavia può anche ricoprire il ruolo di vice Leiva ed è stato provato più volte anche come trequartista. Insomma un autentico tuttofare che potrebbe essere molto utile nella lunga stagione della Lazio. Una settimana o poco più e si conoscerà il destino di Cataldi che tutti sperano, lui in primis, sia ancora a tinte biancocelesti.

