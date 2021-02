Calciomercato, Lazio su Saavedra? Il dt dell'Universidad Católica chiarisce: "Non è strano che pensino a lui"

L'ultima indiscrezione di mercato relativa alla Lazio è di qualche ora fa e arriva direttamente dal Cile. Secondo alcuni media locali, i biancocelesti avrebbero appuntato sul proprio taccuino il nome di Ignacio Saavedra, mediano classe '99 dell'Universidad Católica. A chiarire la situazione ci ha pensato immediatamente Tati Buljubasich, direttore tecnico del club che, intervenuto ai microfoni di RedGol, ha spiegato: "Fa parte del buon lavoro dei giocatori e della squadra nell'arco di quest'anno e nel corso degli anni. Quando un club è campione, è normale che le altre società guardino i propri giocatori. Nel caso di Nacho (Saavedra, ndr), lui è stato un giocatore regolare, con ottime prestazioni negli ultimi due o tre anni. Non è strano che pensino a lui, che loi vedano, che lo seguano". Il dirigente, tuttavia, ha sottolineato come al momento non ci sia nulla di formale: "È una consuetudine ormai. Ci sono sempre voci, versioni. Ma noi consideriamo solo quando si tratta di un'offerta specifica o quando c'è qualcosa di chiaro. Nel frattempo, continuiamo ad avere l'intera squadra".

