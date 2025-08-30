Calciomercato, si avvicina il gong in Italia: le date di chiusura in Europa e nel mondo

TUTTOmercatoWEB.com

Ultimissimi giorni di mercato, sono ore frenetiche per i club italiani alle prese con le ultime trattative desiderosi di mettere a segno un altro colpo ancora. Non per tutti ovviamente, c’è chi è rimasto a guardare, impotente, per motivi legati ai paletti finanziari ma già al lavoro per poter rimediare nella sessione invernale a gennaio. In Italia, così come in Germania e in Inghilterra, il gong è lunedì 1° settembre alle 20, con un giorno d’anticipo in Francia, Spagna e Portogallo che dovranno ufficializzare i movimenti entro domenica 31 agosto. In Olanda invece, il 2 settembre.

Se la prendono comoda in Brasile dove hanno tempo fino al 3 settembre, in Belgio fino al 6 del mese stesso. Occhio a Arabia Saudita e Turchia, il termine è fissato rispettivamente l’11 e il 12 settembre. Queste ultime due sono le destinazioni favorevoli per gli esuberi, ma rappresentano anche un pericolo per i club. Sanno come tentare e conquistare i giocatori che, se dovessero cedere alle lusinghe, lascerebbero le società senza consentirgli di poterli rimpiazzare.

