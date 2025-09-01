Calciomercato | Valzer degli attaccanti tra Milan, Roma e Chelsea: cosa sta succedendo
Passaggi di centravanti. Un tridente di trattative sta andando avanti nelle ultime ore di mercato. Per Gimenez del Milan, accostato alla Roma, è arrivata un'offerta dal Chelsea, che ha perso Delap per infortunio e ha ceduto Jackson al Bayern Monaco. I rossoneri, per sostituire il messicano, continuano a pensare a Dovbyk proprio della Roma. Se i due affari si dovessero sbloccare, i giallorossi a quel punto andrebbero forti su Embolo del Monaco, secondo quanto riportato da SkySport.
