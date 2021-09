Cassano attacca anche Ribery: “Invece di giocare per la Serie B, smetti!”

Dopo Immobile anche Ribery, Antonio Cassano ne ha proprio per tutti. Dopo il duro attacco all'attaccante della Lazio, accusato addirittura di non saper giocare a calcio, l'ex fantasista di Parma e Sampdoria ha criticato anche l'esterno francese che ha da poco firmato con la Salernitana. Di seguito le parole dell'ex calciatore barese alla Bobo Tv: "Ribery è stato un campione super clamoroso. Arrivi alla Fiorentina a trentotto anni, ma smetti! Invece te ne vai a giocare per la Serie B. Avrebbe fatto bene a smettere con dignità, da grande campione come noi lo ricordiamo