Dele-Bashiru a segno ma non basta: Nigeria eliminata ai rigori, Marocco in finale
Non sono bastati 120 minuti a Marocco e Nigeria per decidere quale delle due nazionali approderà in finale di Coppa d’Africa contro il Senegal che ha invece battuto l’Egitto di misura.
A decidere Nigeria-Marocco sono stati infatti i calci di rigore che hanno premiato il Marocco con il penalty decisivo calciato da En-Nesyri dopo gli errori di Chukwueze e Onyemaechi.
Eliminata in semifinale la Nigeria di Dele-Bashiru entrato in campo a gara in corso e che ha il merito di aver segnato, spiazzando il portiere, uno due due rigori realizzari dalla nazionale di Chelle insieme a quello di Onuachu.
Il calciatore della Lazio farà quindi ora ritorno in Italia per mettersi di nuovo a disposizione di mister Sarri.
