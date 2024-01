Dragusin, l'ag Manea: "Giocare contro campioni come Immobile..."

TUTTOmercatoWEB.com

Florin Manea, agente di Radu Dragusin, è stato ospite a TvPlay per parlare della crescita professionale del suo assistito e dei suoi progetti per il futuro. In questi anni in Italia ha fatto esperienza, confrontandosi con tantissimi giocatori di livello che lo hanno aiutato a raggiungere il livello di preparazione attuale: "Per lui la Juventus è stata fondamentale: ha potuto lavorare con gente del livello di Bonucci e Chiellini, e da loro ha imparato moltissimo. Alberto Gilardino e un po’ anche Blessin gli hanno dato molta fiducia. Con Gilardino è cresciuto tantissimo, ha preso il primo cartellino giallo dopo diciotto partite per un fallo contro un portiere avversario. Giocare in Serie A contro campioni come Lukaku, Immobile, Chiesa e Vlahovic e non essere ammonito è tanta roba".

Il futuro del difensore è tutto da scrivere, sogna la Premier League ma al momento non sembrano essere arrivate offerte: "Non gli interessano i soldi, vuole fare una grande carriera. Il Napoli non mi ha contattato. Non è convinto di lasciare Genova a metà stagione. Secondo me è perfetto per giocare in Inghilterra, il suo sogno è arrivare in Premier. Non abbiamo visto alcuna offerta del Tottenham: se poi si mettono d’accordo con il Genoa sono pronto ad ascoltarli. Se ti chiamano grandi squadre non puoi dire di no, ma ho tanto rispetto del Genoa. Il suo cartellino vale 25/30 milioni di euro. Il Genoa chiederà questa cifra, per loro potrebbe diventare un grande colpo venderlo a 25".

